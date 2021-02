Covid San Marino: un nuovo decesso. Si tratta di un sammarinese di 96 anni

Si rileva una nuova vittima per il Covid-19 a San Marino, che porta a 69 il totale dei decessi. Si tratta di un sammarinese di 96 anni. L’Istituto per la Sicurezza Sociale, a nome di tutti gli operatori e anche della Segreteria di Stato alla Sanità, esprime sentimenti di vicinanza e profondo cordoglio ai familiari, parenti e amici. Due i nuovi positivi al Covid-19 in territorio sammarinese a mezzanotte di ieri a fronte di 22 tamponi effettuati per un rapporto positivi/tamponi al 9,09%. 263 i positivi in territorio (con un'età media di 42 anni) di cui 244 seguiti a domicilio.

Rimane stabile la situazione dei ricoveri, con 19 ospedalizzazioni: di queste, 11 si trovano nel Reparto Covid e 8 in Terapia Intensiva dove la saturazione del reparto si attesta al 67%.