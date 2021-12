Cronaca e Privacy, l'Assemblea della Consulta vota il documento all'unanimità

Riunita questa mattina al Centro Sociale di Fiorentino l'Assemblea della Consulta dell'Informazione. Al centro dei lavori il codice di condotta relativo al trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche e l'indicazione dei due membri di competenza della Consulta per la composizione della nuova Autorità Garante per la Privacy. Il Codice di Condotta, definito dal Presidente Roberto Chiesa "Un ottimo lavoro di sintesi tra l'esigenza dei giornalisti di non cancellare le notizie e il diritto alla privacy degli interessati", è stato illustrato nei dettagli ai presenti. La Consulta si è detta disponibile al confronto con l'Autorità Garante, confronto posticipato al nuovo anno. L'Assemblea ha votato all'unanimità il documento e ringraziato il DPO privacy Andrea Cecchetti per il prezioso lavoro di consulenza. Designati infine i due nominativi che saranno trasmessi alla Segreteria Istituzionale come rappresentanti dell'Autorità Garante. dell'Informazione.