Ex sede Istituto musicale a Borgo: cantiere ancora fermo, ma si pensa a nuove destinazioni d'uso

A Borgo Maggiore è ancora tutto fermo. Impalcature, edificio inaccessibile e nessun progetto sulla carta. Ma per la vecchia sede dell'Istituto musicale potrebbe arrivare una nuova destinazione d'uso. A spiegarlo è il segretario al Territorio, Stefano Canti. Al vaglio diverse ipotesi, tra le quali quella di destinare l'edificio all'Università.

Lo stabile, la cui ristrutturazione è ferma da una decina d'anni, è tornato nelle disponibilità dello Stato dopo la risoluzione del contenzioso con la San Marino Strade. Gli ultimi lavori sono stati quelli di messa in sicurezza e di sistemazione del giardino e della statua, per una spesa di circa 60mila euro. Si era anche parlato di trasferirci una serie di uffici pubblici o una parte degli Istituti Culturali. "Una strada percorribile - per Canti - ma ancora non definitiva". Si punta a definire una nuova destinazione a breve, così da 'restituire' l'edificio alla cittadinanza.

Nel servizio, l'intervista al segretario di Stato al Territorio, Stefano Canti