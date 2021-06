Gruppo "per la Sorgente" critica il Governo: “Numeri gestiti a proprio uso e consumo”

Il Gruppo “per la Sorgente” torna sulla questione della scuola elementare di Città puntando il dito contro il Governo, “disposto a fare di tutto e di più – scrivono - pur di andare avanti con la chiusura del plesso. Si è scelto infatti – continuano - di gestire a proprio piacimento i numeri, che sarebbero stati più che sufficienti per garantire il mantenimento delle prime classi in entrambi i plessi del castello di Città con 28 bambini, rispedendo nei castelli di residenza – aggiunge il Gruppo - 6 bimbi che avevano già scelto Città. Questo – concludono - senza tenere in considerazione né il percorso già iniziato, né il fatto che chiudendo un plesso è certo che il castello in questione verrà impoverito”.