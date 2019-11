Intervento in Via della Fratta: forti perplessità di USOT sulla tempistica

Al via, domani, a Città, i lavori del consolidamento del muro che costeggia la parte iniziale di Via della Fratta, sul quale sorge la pista di pattinaggio. Espresse, dall'USOT, perplessità sulla tempistica dell'intervento, poiché a ridosso del “Natale delle Meraviglie”, e per di più in una zona centrale dell'evento. L'associazione ricorda allora come nell'incontro dello scorso 10 novembre, convocato dalla Segreteria di Stato, avesse ribadito come fosse “irresponsabile non aver messo in sicurezza già da tempo la mura”. USOT punta il dito anche contro l'assenza di “sinergia” tra la Segreteria Territorio e Turismo e gli altri Enti ed Uffici Pubblici presenti all'incontro.