La settimana del cuore, una serie di iniziative organizzate dall'Iss al via il 26 settembre

Formazione dei soccorritori e sensibilizzazione della cittadinanza sul tema delle malattie cardio e cerebrovascolari. Questi gli obiettivi della “Settimana del cuore”, dal 26 al 30 settembre. Per celebrarla la Terza Torre sarà illuminata di rosso per tutta la settimana. Le iniziative culminano il 29 settembre, il World Earth Day, giorno in cui è stata organizzata una “camminata della salute” lungo un percorso a forma di cuore, a cura de la Genga e dell'associazione Cuore-Vita, aperta a tutti e con partenza da Gualdicciolo, durante la quale ci sarà un momento di informazione sui corretti stili di vita. Per quanto riguarda la formazione, ecco le iniziative. "Quest'anno abbiamo la possibilità di accogliere i ragazzi delle scuole medie - spiega Marina Foscoli, presidente società sammarinese cardiologia - che verranno ad ascoltare una lezione sull'arresto cardiaco e proveranno anche le manovre di rianimazione". Salvare una persona da un arresto cardiaco è questione di tempo: l'intervento tempestivo è fondamentale per la sua rianimazione. Per questo è necessario sensibilizzare il più possibile la popolazione. "Importantissimo - conferma Roberto Ciavatta, segretario alla Sanità -. Solo nel 2022 sono state salvate quattro vite grazie alla formazione che c'è stata nei giorni scorso". Importante anche la prevenzione: "Stiamo offrendo una cardiochirurgia di qualità ai cittadini di San Marino - commenta Piercamillo Pavesi, primario Cardiologia -, ma dobbiamo lavorare molto sulla prevenzione, per questo ci impegniamo con iniziative nuove che verranno presentate a breve".

