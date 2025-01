Le nuove sfide della Protezione civile: il memorandum del 2021 tra Italia e San Marino sarà aggiornato

Nel video le interviste a Fabio Ciciliano, Capo dipartimento nazionale Protezione Civile, e a Matteo Ciacci, Segretario di Stato per il Territorio

La protezione civile di San Marino si presenta a Fabio Ciciliano, nominato Capo del dipartimento nazionale da poco meno di un anno. La delegazione, guidata dal Segretario di Stato per il Territorio Matteo Ciacci, presenti l'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, il dirigente Pietro Falcioni, l'ufficiale Athos Gattei e Marino Bedetti presidente dei volontari, ha fatto il punto sulla collaborazione in atto tra San Marino e Italia, per procedere ad un aggiornamento dello stesso memorandum d'intesa del 2021.

Nel frattempo le tecnologie sono andate avanti, e vanno inserite nel protocollo, come gli IT-Alert, sistema nazionale di allarme pubblico per l'informazione diretta alla popolazione, che dirama direttamente ai cellulari di una determinata area geografica messaggi utili in caso di emergenze imminenti o in corso. “La sussidiarietà – ha detto Ciciliano – salverà il mondo”.

Sono tanti gli ambiti di cooperazione, è stato ricordato, vedi ad esempio il sistema Cross, centrale remota operazioni soccorso italiano, in ambito sanitario. Poi l'attivazione del volontariato e le varie normative di settore. Lo stemma della Protezione civile, dato in dono, ora farà bella mostra di sé nella parete dove già figura quello della Polizia civile. In attesa di ricevere, a San Marino, la visita di Fabio Ciciliano, che ha accettato.

