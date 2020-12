Natale 2020: gli auguri del presidente Giacomini e del Dg Romeo

Il presidente di San Marino Rtv, Pietro Giacomini, si rivolge direttamente a dipendenti e collaboratori della tv di Stato nel formulare i più sentiti auguri di un buon Natale e di un prospero e felice anno nuovo. Questa sua è la prima occasione di incontro, purtroppo solo virtuale visto il periodo emergenziale, con i dipendenti. L'augurio è che nel 2021 ci si possa lasciare alle spalle definitivamente la pandemia che ha colpito fortemente tutto il mondo. E che si possano dunque riprendere le attività, comprese quelle televisive. “So di poter contare sulla collaborazione di ognuno di voi”, conclude il presidente Giacomini.





Il Dg Carlo Romeo augura buone feste a dipendenti e ascoltatori e alle loro famiglie. Per Romeo si tratta del nono Natale passato in Repubblica. “Un anno non facile, complesso – ammette – ma ce la siamo cavata, anche se ci sono stati danni nella raccolta pubblicitaria, come tutti”. L'azienda, nelle parole del Dg, è sana e va avanti, grazie anche alle ottime professionalità, dimostrate una volta di più durante le recenti elezioni delle Giunte, come peraltro riconosciuto dalla Commissione di Vigilanza. Rtv ha quindi i mezzi per farsi valere. Ora il futuro prossimo propone la questione frequenze: “Siamo a un bivio della storia della Radiotelevisione di Stato”, sottolinea Carlo Romeo e “ce la stiamo mettendo tutta per fare andare le cose come devono”. Infine i migliori auguri per il 2021, un anno da affrontare con coraggio e capacità.