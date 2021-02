“Not alone again”: oltre 20.000 visualizzazioni per il nuovo singolo della giovane sammarinese Gynevra

Una voce giovane ma allo stesso tempo potente, precisa, morbida e suadente quella di Ginevra Bencivenga, in arte Gynevra. Il nuovo singolo della giovanissima cantante sammarinese, interamente in lingua inglese, dal titolo “Not alone again”, racconta la sua esperienza di vita e le difficoltà che ha dovuto affrontare.









Per Gynevra non si tratta del primo singolo realizzato. La sua passione per la musica infatti nasce già da giovanissima. Appena pubblicato il video clip della canzone ha già ottenuto oltre 20.000 visualizzazioni su Watch. Il sogno ora è proseguire con la carriera musicale e magari poter collaborare in futuro anche con i “colleghi” di San Marino United Artists.

Nel servizio l'intervista a Ginevra Bencivenga