Novità sulla Linea Bus Rimini – San Marino, attiva 365 giorni all'anno e ora a portata di click

Nel video le interviste a Roberto Benedettini, Amministratore Unico F.lli Benedettini; Marco Bonelli, Amministratore Bonelli Bus; Marco Gatti, Segretario di Stato per le Finanze con delega ai Trasporti.

Dal 1946 una certezza. Lo storico collegamento giornaliero su gomma Rimini - San Marino e San Marino – Rimini amplia da oggi l'offerta a disposizione dei passeggeri con nuovi servizi digitali di prenotazione e acquisto di tutti i titoli di viaggio della linea e a breve anche gli abbonamenti. L'iniziativa è stata presentata alla Segreteria di Stato per le Finanze con delega ai Trasporti. Un passaggio inevitabile che la Fratelli Benedettini per la parte sammarinese e la Bonelli Bus per la parte italiana, titolari del servizio, non hanno mancato di adempiere sui rispettivi portali web (www.benedettinispa.com e www.bonellibus.it), per restare al passo coi tempi e far sì che si possa muovere sempre più adeguatamente all'interno di un sistema integrato di trasporti che dalla Riviera, vedi la connessione con il Metromare, si apre poi al mondo. Circa 200mila i biglietti annui venduti (dato del 2019), anche presso le biglietterie e rivendite autorizzate; risultati che grazie a questo upgrade tecnologico non potranno che progredire. Dalla piattaforma digitale alla nuova App dedicata il passo è breve: ci si sta già lavorando. "Il nostro obiettivo - dice Roberto Benedettini, amministratore unico F.lli Benedettini - è collaborare al costante miglioramento della rete integrata di trasporto del nostro territorio. Nei prossimi mesi, infatti, vogliamo unire all’evoluzione tecnologica, anche interventi di miglioramento degli spazi e delle pensiline delle fermate e legare il nostro terminal alla fermata Metromare della stazione FS di Rimini. In questo modo, chi dalla costa vuole raggiungere San Marino potrà farlo in un'unica soluzione di continuità”.

“I pagamenti elettronici sono ormai normali e i nostri passeggeri non saranno più vincolati all’acquisto fisico dei biglietti nei punti vendita o al pagamento a bordo bus. Le piattaforme web di Bonelli e Benedettini e una nuova APP - aggiunge Marco Bonelli, Amministratore Bonelli Bus - renderanno ancora più facile ai turisti programmare una giornata a San Marino, scegliendo data e orari del loro viaggio con un normalissimo click o usando il loro Smartphone”.

Plaude all'intraprendenza di questi imprenditori, alla loro visione, il Segretario di Stato, Marco Gatti: “E' l'unica infrastruttura che collega San Marino a Rimini – ricorda - mantenerla non è scontato, occorre investire, innovare i servizi per renderli più efficienti, sia per i clienti sia le imprese stesse".



