Operazione Pane: USOT aderisce all'iniziativa solidale in favore delle mense francescane

Nel servizio l'intervista a Rosita Asta (Onlus Antoniano)

Per chi ha perso tutto il pasto è il primo passo. È su questo slogan che si fonda la campagna “Operazione Pane” della Onlus Antoniano. Dal 2014 aiuta 15 mense francescane in tutta Italia e una ad Aleppo, in Siria, mettendo in tavola oltre 1000 pasti caldi.

In Repubblica l'USOT (Unione Sammarinese Operatori del Turismo) ha aderito con entusiasmo al progetto. Questo sabato, 30 novembre, 8 ristoranti di San Marino destineranno una parte dell'incasso giornaliero all'iniziativa. Complessivamente sono oltre 50 le attività di ristorazione in tutta l'Emilia Romagna che doneranno parte del ricavato di pranzi, cene o addirittura un intero mese di attività alle 15 mense francescane sostenute dalla campagna solidale.

