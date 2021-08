Pensionati Csdl: "Sulla medicina di base ancora buio totale"

La Federazione pensionati Csdl torna sulla questione cure primarie. Una materia sulla quale - accusano - c'è "ancora buio totale". Dicono di ricevere continue segnalazioni di utenti in difficoltà nel contattare i centri per la salute. E, aggiungono i pensionati, "non c'è nessun progetto" in merito, salvo "sentire periodicamente roboanti dichiarazioni sulla costruzione di una nuova struttura ospedaliera".

La pandemia per la Fups ha dimostrato il valore di una sanità pubblica accessibile a tutti. I pensionati si chiedono, dunque, come fare per ricevere le cure primarie se non si ha la disponibilità economica di farsi visitare a pagamento ed esorta a sostenere la spesa sanitaria con la fiscalità generale e non solo tramite lavoratori dipendenti e pensionati. Invita infine ad equità e, quindi, ad accertamenti a livello fiscale.