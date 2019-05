Poste San Marino: continua lo sciopero

Le interviste

Quarta giornata di mobilitazione dei dipendenti di Poste San Marino. Dopo l'incontro a Palazzo Begni con il Governo di inizio settimana in cui sono arrivate aperture alle richieste di modifiche del decreto 60, che prevede per i nuovi assunti il contratto servizi anziché del pubblico impiego, nessuna proposta formale è ancora giunta agli organi sindacali. I sindacati avevano riconosciuto il segnale del Governo, già martedì però era stato evidenziato che per fermare lo sciopero sarebbero servite proposte "nere su bianco” sia sul fronte normativo che retributivo.

L'alta percentuale di adesione allo sciopero sta creando disagi concreti sopratutto per quanto riguarda la consegna dei certificati elettorali per il referendum del 2 giugno. Toccherà a Polizia Civile, Guardia di Rocca coprire il servizio a cui va la solidarietà dei dipendenti di Poste San Marino per l'ulteriore mole di lavoro.