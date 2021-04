Presidi sanitari per disabili, Segreteria Sanità: "razionalizzazione dei presidi"

La FUPS-CSdL ha chiesto un incontro alla Segreteria Sanità e al Comitato Esecutivo ISS sul nuovo nomenclatore. "Si è trattata di una scelta unilaterale - ha scritto in premessa la FUPS - adottata senza nessun confronto. A stretto giro la nota della Segreteria alla Sanità sull'incontro tra i rappresentanti dell'Iss e quelli che operano nel mondo della disabilità. Negli anni, in alcuni casi, - spiega la Segreteria - c’è stata una deriva che ha portato a distribuire a queste categorie fragili quantità superiori alle dosi giornaliere raccomandate. Per dare il migliore supporto all’utilizzatore, si sta lavorando con il massimo impegno alla creazione di un modello in cui tutto venga integrato e dichiarato prima dell’inizio della distribuzione. Si tratta di aggiornamenti di presidi che risalgono alla normativa del 1996 per andare incontro a principi di appropriatezza. Per rispondere alle difficoltà è stata inoltre prevista l’istituzione a breve di uno sportello denominato ‘Spazio Disabilità’ .