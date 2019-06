Rtv: nuovo Cda e l'onore della visita della Reggenza

La visita della Reggenza a RTV

Giornata importante per la San Marino Rtv. In mattinata la riunione dell'Assemblea dei Soci Rai ed Eras per indicare i nuovi membri. Un passaggio propedeutico all'insediamento dell'organo al vertice della Radiotelevisione di Stato. Viene proposto il nome di Lorella Stefanelli come Presidente. Indicazione approvata all'unanimità. E' la seconda donna al vertice nella storia dell'emittente.

Sarà affiancata dai consiglieri di nomina sammarinese Daniele De Luigi e il riconfermato William Casali; insieme a Giancarlo Mazzuca, Maurizio Cenni e Stefano Ciccotti di nomina italiana. Presidente del Collegio Sindacale, Stefania Maria Gatti. Sia Eras sia Rai esprimono il massimo apprezzamento ai consiglieri uscenti, al Direttore Generale e a tutto il personale di Rtv per l'impegno profuso e i risultati raggiunti. Si apre ora una fase di cambiamento, punteggiata di sfide cruciali. Ricorre il tema della nuova sede ma soprattutto si gioca la partita delle frequenze tv.

A coronamento della giornata, la visita dei Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori. “Una presenza per nulla scontata – fa notare la Presidente Stefanelli – ma dal valore istituzionale altissimo perché Rtv è una istituzione del Paese, realtà solida che deve continuare a crescere”. Esprime i migliori auspici per il futuro il Segretario Andrea Zafferani, Presidente Eras, così come l'Ambasciatore d'Italia a San Marino Guido Cerboni auspicando ulteriore sviluppo per la collaborazione italo-sammarinese anche al di fuori dei confini della Penisola, guardando in particolare al bacino adriatico e mediterraneo.

Dalla Reggenza parole di elogio ed incoraggiamento. Uno strappo al protocollo in segno di vicinanza e considerazione.

Guarda le interviste a Stefano Ciccotti, membro Cda San Marino Rtv e Carlo Romeo, Direttore Generale San Marino Rtv; ed un estratto dell'intervento dei Capi di Stato.

Vedi la visita integrale della Reggenza a San Marino RTV