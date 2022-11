“San Marino nel cuore”: emesso il francobollo con la foto della vincitrice del contest

Carmen e Cristel autrici della foto simbolo

Una grande emozione per Carmen e Cristel, mamma e figlia, vincitrici del concorso fotografico "San Marino nel cuore" pensato dalla Segreteria di Stato al Turismo nei duri mesi della pandemia per unire i sammarinesi. La foto è diventata un'emissione filatelica in tiratura limitata: 18.000 pezzi di un piccolo tassello di storia sammarinese.

Francobollo che racchiude un importante significato per le generazioni future e per il settore filatelico sammarinese: "È bello vedere una giovanissima vincitrice con sua mamma - sottolinea Federico Pedini Amati, Segretario di Stato al Turismo - che hanno scattato questa immagine della bandiera, come previsto dal concorso, con dietro il monte Titano in un periodo storico molto difficile, quello del 2020, dove tutta la comunità sammarinese si è stretta attorno a una bandiera e a un riferimento storico che è lo stemma di San Marino".

"Il nostro compito - aggiunge Gianluca Amici, direttore Poste San Marino - è quello di cercare di avvicinare anche le nuove generazioni a questo settore cercando di ridare uno slancio all'attività filatelica e numismatica della Repubblica, perché una delle nostre funzioni principali è quella di divulgare i volari di San Marino nel mondo con le nostre emissioni filateliche".

Nel sevizio le interviste a Carmen Carlini, Cristel Battistini, Federico Pedini Amati (Segretario di Stato al Turismo) e Gianluca Amici (Direttore Poste San Marino)