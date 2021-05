San Marino. Nuovo decreto: stop alla presenza di non residenti da mezzanotte alle 5

Il Congresso di Stato corre ai ripari dopo i fatti di cronaca avvenuti nei fine settimana, soprattutto nei centri storici di Borgo Maggiore e Città. Da questa sera, e fino al 14 giugno, non sono infatti permessi l'ingresso e la permanenza sul territorio, da mezzanotte alle 5 del mattino, da parte di soggetti non residenti, privi di permesso di soggiorno, salvo motivi di salute e lavoro. La norma non vale per chi soggiorna in strutture ricettive sammarinesi, per chi accede alla Giochi del Titano e per coloro che parteciperanno ad eventi organizzati autorizzati dal Congresso.









Inoltre, dalle ore 22.00 alle ore 05.00, sempre fino al 14 giugno, sono vietate l’introduzione e il trasporto di bottiglie di vetro, lattine nonché alcoolici e superalcoolici su tutto il territorio, se non per motivi di lavoro. In caso di violazione, le Forze dell’Ordine possono procedere alla confisca di tale materiale, ed applicare una sanzione di mille euro. Dalle ore 22:00 alle ore 5:00 è inoltre vietata la vendita di bevande di qualsiasi genere per l’asporto in bottiglie di vetro o in lattina.



Nelle giornate di venerdì, sabato e domenica, nonché nei giorni festivi e prefestivi per i locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande che rimangono aperti al pubblico oltre le ore 01.00 scatta l’obbligo di dotarsi di un responsabile della sicurezza facente capo ad agenzie di vigilanza autorizzate che presti servizio dalle ore 23.00 fino alla chiusura dell’attività.



Il Congresso di Stato auspica che le determinazioni assunte con il nuovo decreto legge rappresentino il ritorno ad un giusto equilibrio, fondamentale per l’intera collettività. L'Esecutivo ringrazia i Comandanti delle Forze dell’ordine e tutto il personale, per la grande disponibilità dimostrata in questi giorni nel ricercare le migliori soluzioni ai problemi emersi.









Scarica il Decreto-legge n.93/2021