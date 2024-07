Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno detto "sì" a Rimini

Il sì commosso pronunciato a Rimini: Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono sposati oggi in Riviera. Un rito nella cornice del Grand Hotel celebrato dal presidente di Regione Stefano Bonaccini, davanti ai testimoni Milly Carlucci, per lei, e Marco Di Terlizzi per lui. "Ti amo perché alla famosa cena che ci ha fatto incontrare le nostre anime si sono riconosciute. Ti amo perché dal momento che sei entrato nella mia vita, mi hai preso per mano e mi hai portato fuori dalle sabbie mobili in cui mi ero impantanata", una delle promesse di Simona Ventura che si interrompe commossa "...neanche facessi questo lavoro", scherza per smorzare le lacrime.

"Una donna importante come te dà luce a un uomo e per questo ti dico sempre grazie", un passaggio della promessa di lui. La conduttrice in tuta bianca con strascico e capelli raccolti con chignon basso. Il sì all'aperto sotto un arco di ortensie.

Alcune immagini e video sono stati pubblicati in anteprima sui social da Chi che ha l'esclusiva del servizio sulle nozze. Dopo il mega party pre wedding dei giorni scorsi a Milano con un migliaio di invitati, la coppia ha scelto Rimini per il rito ufficiale, una località cara a entrambi. Più contenuto in questo caso il numero degli invitati, circa 200. Regista dei due eventi Enzo Miccio, re televisivo dei wedding planner. Filo conduttore, aveva spiegato "super Simo" in un'intervista a Chi, la presenza delle sculture luminose di Marco Lodola e dei videowall di Sergio Pappalettera.

Dopo il sì, la cena e poi via libera al divertimento con una festa in spiaggia. La conduttrice e il giornalista sono insieme da sei anni e la proposta di matrimonio è arrivata in diretta tv, nell'ultima edizione di Ballando con le Stelle dove entrambi erano in gara, rivali tra tango, salsa e merengue. Al Grand Hotel di Rimini i neo sposi saranno tra l'altro i padroni di casa della quinta edizione della "Terrazza della Dolce Vita", i salotti che dal 30 luglio all'11 agosto ospiteranno un parterre con ospiti di rilievo: giornalisti, politici, professori, scrittori e non solo. Dalla Duchessa di York Sarah Ferguson a Gino Cecchettin.