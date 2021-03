Sputnik: la Namibia 50° stato a utilizzare il vaccino russo

Sono saliti a 50 i Paesi a vaccinare con lo Sputnik V. Infatti, mentre in Europa è ancora aperto il dibattito sul suo utilizzo, alla luce della valutazione dell'agenzia Ema, è la Namibia, ultimo Stato in odine di tempo, a scegliere il vaccino Russo. Intanto l'intesa tra la Adienne e il Russian Direct Investment Fund per la produzione del vaccino Sputnik in Italia "è il risultato di negoziati diretti". 'L'ambasciata presta il massimo sostegno allo sviluppo della collaborazione italo-russa nella battaglia contro il Covid, ma non siamo coinvolti, in nessuna forma, in trattative commerciali', dice l'ambasciatore della Federazione russa a Roma Sergey Razov in un'intervista esclusiva all'ANSA.