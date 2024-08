Verso Ferragosto: la fotografia del centro storico tra chi lavora e chi è in vacanza

Già dall'inizio della settimana il Titano è affollato dai turisti. Gran pienone atteso tra due giorni, per il 15 agosto. Complice la chiusura di molte aziende e il tempo libero a disposizione, in molti ne approfittano per una gita fuori porta e San Marino è pronta ad accoglierli.

A livello di sicurezza – riferiscono i corpi di Polizia – negli anni passati non abbiamo avuto particolari problemi. Ad ogni modo “i servizi di vigilanza e le pattuglie – fa sapere la Gendarmeria – sono stati rafforzati già da fine luglio e lo saranno fino al 3 settembre. Ribadiamo l'invito alla cittadinanza a segnalare subito circostanze e auto sospette”. La Polizia Civile aumenta le pattuglie sul territorio e garantisce come sempre il servizio di viabilità e l'antincendio h24. Anche la Guardia di Rocca assicura: “Metteremo in campo tutto il personale a disposizione”. Un ferragosto di lavoro dunque per i corpi di Polizia, così come per tanti esercenti, camerieri e stagionali in centro storico.

Nel video le voci dei turisti e di esercenti, camerieri e stagionali