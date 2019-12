Verso il picco dell'influenza, ma si è ancora in tempo per prevenirla vaccinandosi

Vaccino influenzale

A San Marino come altrove il picco è atteso tra la fine dell’anno e l’inizio di gennaio. Si tratta del momento in cui si verifica il maggior numero di contagi contemporaneamente. Per far fronte alla stagione influenzale in corso, l’ISS ha acquistato quest’anno oltre 2.000 dosi di vaccino in più, superando le 5mila dosi, raccomandandola come sempre agli ultra 65enni, ai bimbi con più di 6 mesi ed ai malati cronici. E sono già oltre 3mila quelle effettuate dall’apertura della campagna vaccinale: 40% in più rispetto al 2018.

Ad oggi non sono stati segnalati particolari casi di ricorso alle cure ospedaliere per complicazioni dovute all’influenza, nonostante quelli diagnosticati quest’anno tramite esame molecolare dal Laboratorio Analisi: 34 di cui la metà con manifestazioni anche respiratorie. C’è ancora un po’ di tempo ancora per effettuare la vaccinazione antinfluenzale che comincia a fornire copertura dopo circa due settimane dall’iniezione. Il vaccino utilizzato è di tipo quadrivalente non attivo, cioè garantisce copertura per tutti i quattro i ceppi di virus influenzali. Per ogni altra informazione contattare il Servizio Vaccini.