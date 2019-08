World Mosquito Day: dagli esperti le regole per difendersi dalle zanzare

Oggi è il 'World Mosquito Day', la Giornata Mondiale della zanzara istituita soprattutto dalle istituzioni e ONG contro la malaria.



Per far fronte a possibili eventi epidemici causati da alcuni generi di zanzare, l'Istituto Superiore di Sanità italiano (ISS), in collaborazione con il ministero della Salute ed altre Autorità nazionali e locali, ha contribuito alla stesura di Circolari e Piani di Sorveglianza Nazionali. L'obiettivo principale è quello di monitorare tutti i casi importati ed autoctoni di infezioni trasmesse dall'insetto registrate sul territorio e attivare, in caso di necessità, tutte le procedure di prevenzione e di controllo per fronteggiare le diverse specie di vettori. L'Istituto monitora, in particolare, l'attività delle zanzare del genere Anopheles, potenziali vettori di malaria, e delle Culex pipiens, che hanno dato prova di essere competenti alla trasmissione del virus West Nile.



Nei laboratori dell'ISS vengono anche allevate colonie delle specie di zanzare più diffuse in Italia, compresa la zanzara tigre, per sperimentare alternative sostenibili agli insetticidi di uso comune. Nel suo aggiornamento in occasione del World Mosquito Day l'istituto indica anche le dieci regole per difendersi dalle zanzare:

1) Applicare zanzariere a finestre e porte.

2) In ambienti chiusi è consigliabile l'utilizzo dei fornelletti a piastrina o a ricarica liquida, che devono essere accesi sempre a finestre aperte.

3) È bene usare zampironi e candele alla citronella solo all'aperto per evitare i fumi tossici. Inoltre, in ambienti come giardini o terrazzi è opportuno indossare indumenti a maniche lunghe e pantaloni.

4) Quando si usano i prodotti insetto-repellenti da applicare sul corpo è necessario leggere attentamente le etichette riportate sulla confezione.

5) L'uso di un prodotto con una concentrazione di principio attivo insetto-repellente al di sotto del 20% è sufficiente per le nostre latitudini.

6) I prodotti insetto-repellenti da applicare sulla pelle con concentrazioni di principio attivo superiore al 30% vanno usati solo nei Paesi a rischio.

7) Non utilizzare prodotti insetto-repellenti nei bambini sotto i 2 anni di età. Dai 2 ai 12 anni scegliere accuratamente i principi attivi e limitarsi ad utilizzare una concentrazione del 10% senza superare le 2 applicazioni al giorno e fare in modo che a spalmarle sia sempre un adulto. Dai 12 anni in su nelle nostre latitudini prodotti inferiori al 20% di principio attivo proteggono anche fino a 6 ore.

8) Evitare di applicare prodotti insetto-repellenti insieme alle creme solari e creme idratanti con schermo anti-UV.

9) Non applicare prodotti insetto-repellenti su tagli, pelle irritata o precedenti punture di zanzara.

10) Lavarsi accuratamente le mani dopo le applicazioni.