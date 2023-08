Disposto in data odierna il rimborso IGR 2021 sulle SMaC Card dei contribuenti sammarinesi

In data odierna è stato disposto sulla SMaC Card il rimborso IGR anno 2021 per circa 13.000 contribuenti sammarinesi. Con l’accredito del rimborso, ogni titolare riceverà un messaggio SMS al numero di utenza registrato sulla propria card contenente: numero della carta, nominativo del beneficiario, importo e causale accredito. Ogni primo giorno lavorativo delle successive settimane, fino al termine ultimo del 25 dicembre 2023, il Servizio SMaC ripeterà l’accredito del rimborso IGR sulle SMaC Card dei beneficiari non individuati con la prima disposizione di accredito. Ogni titolare di rimborso che non riceverà l’accredito in data odierna, potrà quindi consentirne il perfezionamento acquistando la card, se sprovvisto, o registrando il codice ISS sulla propria card qualora non fosse stato registrato all’emissione della carta. Nell’eventualità che la disposizione di rimborso superi il massimale ricaricabile della carta, il Servizio SMaC, effettuata una prima ricarica per la somma massima ricaricabile, provvederà a ripetere, ogni primo giorno lavorativo delle settimane seguenti, la ricarica della carta fino al completo accredito del rimborso. Il Servizio San Marino Card è a disposizione dell’utenza per ogni necessità di verifica e/o chiarimento al numero verde 800 22.08.08 e all’indirizzo e-mail info@sanmarinocard.sm Ulteriori informazioni sulle modalità di gestione del rimborso IGR sono riportate nella Sezione ‘Comunicati e circolari’ del sito SMaC Card www.sanmarinocard.sm

Cs - SdS Finanze e Bilancio