Fondi pensione e crisi bancaria, domani la CSU incontra i partiti

La CSU ha convocato tutte le forze politiche sammarinesi ad in incontro in programma nella mattinata di domani alle ore 10 presso la sede CSU. Oggetto del confronto, i fondi pensionistici e la situazione complessiva del sistema bancario, con particolare attenzione alla situazione di Banca CIS, per la quale a breve scadrà l'ulteriore periodo di commissariamento.