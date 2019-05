I lavori della Commissione per le Politiche Territoriali

In base all’art.10 della Legge n.140/2017 “Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie” si rende noto che la Commissione per le Politiche Territoriali in data 13 MAGGIO 2019 ha visionato le seguenti pratiche: ADOZIONE 1. Variante Piano Particolareggiato della zona D114 Montegiardino CPT/179 Il progetto preliminare di Piano Particolareggiato viene depositato alla libera visione del pubblico presso l'Ufficio Pianificazione Territoriale sito in via Piana n.42 a San Marino Città e all’indirizzo www.territorio.sm. Si precisa che in base all’art. 5 comma 1 lettera c) del citato D.D n.23/2019 il progetto preliminare di piano particolareggiato adottato si intende definitivamente approvato qualora non vengano presentati i ricorsi e le osservazioni di cui all’articolo 10, comma 8, lettera c), della Legge n.140/2017 entro trenta giorni a far data da quello di pubblicazione. 2. Piano Particolareggiato Zona Servizi Campo Sportivo Dogana Bassa CPT/365 Il progetto preliminare del Piano Particolareggiato viene depositato alla libera visione del pubblico presso l'Ufficio Pianificazione Territoriale sito in via Piana n.42 a San Marino Città e all’indirizzo www.territorio.sm. Dal 29 MAGGIO 2019 AL 27 GIUGNO 2019 chiunque può presentare all'Ufficio Pianificazione Territoriale ricorsi ed osservazioni che saranno esaminate dalla Commissione per le Politiche Territoriali, la quale esprimerà il proprio motivato parere ed approverà definitivamente i progetti preliminari. La documentazione è visibile presso l’Ufficio Pianificazione Territoriale sito in via Piana n.42 a San Marino Città e all’indirizzo www.territorio.sm. San Marino, 20 maggio 2019 IL PRESIDENTE Il Segretario di Stato per il Territorio, l'Ambiente e l'Agricoltura Augusto Michelotti