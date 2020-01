Il concorso d’arte “Autoritratto” incontra i bambini di Bali: è stato subito amore

Yuda e Okta sono due dolcissimi bambini di Bali, non hanno i genitori e vivono in orfanotrofio, amorevolmente accuditi da quattro suore, come gli altri bambini della struttura. A loro, ai loro sguardi sereni e innocenti, alla purezza e alla fiducia che ripongono certamente nel domani abbiamo deciso di destinare i proventi derivanti dalla vendita del catalogo “Autoritratto”, recante le immagini e descrizioni delle opere che hanno partecipato al concorso. L’esposizione si è svolta a San Marino all’inizio di novembre ed è stato il momento di chiusura del partecipato concorso promosso dalla Carlo Biagioli srl a tema “autoritratto”. Una fortunatissima coincidenza ha permesso la personale consegna del denaro, dalle mani del promotore del concorso Carlo Biagioli a quelle della responsabile della struttura. Arte e infanzia: uno stimolo culturale e tutta la luminosità delle anime pure di due bambini si sono incontrati, il connubio non può che creare un cerchio magico nei confronti di una realtà che merita attenzione e sostegno. Si tratta di una struttura gestita religiose, “Sidhi Astu”, fondata il 6 gennaio del 2008, l’orfanotrofio accoglie 40 bambini, è gestito con amore e impegno da quattro suore francescane che operano senza praticamente nessun aiuto dal governo, 43 bambini sono esterni supportati interamente dalla struttura. “Ogni fiocco di neve cade là dove deve” Una riflessione in particolare se condivisa genera sempre un momento di forte crescita personale, in questo caso i suoi frutti sono arrivati lontano a migliorare la vita di due bambini, il prodotto cartaceo dell’iniziativa culturale è stato da subito messo in vendita per sostenere questa iniziativa. Naturalmente i bimbi della struttura sono tanti e tutti hanno bisogno d’aiuto, forte è il desiderio è di poter aiutarne altri con più adozioni, grazie a quanti avranno ancora la bontà di acquistare il testo in vendita presso due librerie sammarinesi “Scripta Manent” al centro uffici a Tavolucci e “Libreria Cosmo” a Borgo Maggiore. Visita il sito della struttura sidhiastutuka.or.id il sorriso dolcissimo dei bambini non potrà che darti una bella sensazione e ispirare a fare qualcosa di concreto per loro. “Lasciati guidare dal bambino che sei stato”