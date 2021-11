Il potenziamento delle relazioni commerciali ed economiche tra la Repubblica di San Marino e Mosca al centro della firma del Memorandum di Intesa tra la Camera di Commercio di San Marino e la Camera di Commercio di Mosca

La Segreteria Industria è ancora una volta al fianco degli operatori nell’individuazione di nuove opportunità di crescita con la recente firma del Memorandum di Intesa tra Agenzia per lo Sviluppo Economico - Camera di Commercio della Repubblica di San Marino e Unione Camera di Commercio e Industria di Mosca che riconosce l’impegno a stabilire una più stretta cooperazione tra i due Paesi per lo sviluppo di entrambe le economie in aree di mutuo interesse.

In particolare, considerata la necessità di promuovere le relazioni commerciali, economiche e di investimento e considerata l’importanza di potenziare relazioni reciprocamente vantaggiose per creare nuove opportunità di business per le aziende e gli operatori economici della Repubblica di San Marino e di Mosca, l’accordo prevede lo sviluppo di relazioni commerciali dirette ed efficaci con un focus sul commercio, sugli investimenti, sulla tecnologia, sul turismo e l’agricoltura; lo scambio di informazioni relative ai settori industriale, commerciale e turistico e l’impegno a promuovere i rispettivi settori in ogni contesto si ritenga favorevole; l’impegno a informarsi reciprocamente sulle più importanti fiere, esposizioni, seminari ed eventi professionali che si svolgono nella Repubblica di San Marino e a Mosca e ad aiutarsi nell’organizzazione di simili eventi nei rispettivi territori, laddove sia possibile e opportuno.

Fabio Righi (Segretario di Stato per l’Industria della Repubblica di San Marino): “Nonostante il difficile periodo e le restrizioni che questo drammatico momento hanno imposto San Marino continua ad espandersi economicamente oltre confine. Sono particolarmente soddisfatto che dopo mesi di approfondimenti ci siano state in questi giorni le condizioni per poter procedere alla sottoscrizione del memorandum tra la Camera di Commercio della Repubblica di San Marino e la Camera di Commercio Mosca, una delle camere di commercio più rilevanti ed importanti della Federazione Russa. Il grande lavoro posto in essere sin dall’avvio della legislatura da parte della Segreteria all’Industria ha permesso di accreditare, per la prima volta nella storia, la Rappresentanza Commerciale Russa, presente in territorio italiano da 100 anni ma mai riconosciuta da San Marino. Il passaggio è stato tutt’altro che formale perché da quel momento, l’intensa interazione e le molteplici missioni in territorio hanno permesso di arrivare a questo importante risultato che contribuisce a tracciare un percorso strutturato per gli le imprese sammarinesi che operano o hanno intenzione di operare nel o con il mercato russo. Siamo nuovamente al lavoro per arrivare alla definizione di un ulteriore accordo con la Camera di Commercio di San Pietroburgo altra area determinante per il business e la ricerca. Gli obiettivi restano sempre gli stessi: essere vicini a tutti i nostri operatori, rafforzare il tessuto socio economico sammarinese nel costruire nuove opportunità di lavoro, di crescita e di espansione da San Marino verso il mondo.”

Emanuel Colombini (Presidente Agenzia Sviluppo Economico): “L'accordo si inserisce nella strategia di supporto alle imprese sammarinesi nell'esplorare mercati strategici nell'economia globale e nell'entrare in contatto con imprese ed investitori russi interessati a collaborare con le aziende sammarinesi"









Comunicato stampa

Segreteria Industria