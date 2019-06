Isshinryu Karate Club San Marino: gara di Karate a Milano

Impresa Titanica per i ragazzi dell'Isshinryu Karate Club San Marino affiliato a Fesam, domenica a Liscate in provincia di Milano, in occasione del 9° Campionato Azzurrini d'Italia organizzato dalla Fedka (Federazione Europa Karate e Discipline Associate). Circa 350 gli atleti tutti under 18 provenienti dal centro Italia per conquistare il titolo di campione italiano. Tre giovani atleti, cresciuti nel fiorente settore giovanile del club, hanno tenuto alti i colori biancoazzurri con delle prestazioni da incorniciare. La prima a scendere sul tatami è la debuttante Eleonora Gaidella nella categoria speranze 10-11 anni cinture verdi, specialità kumite (combattimento). Nel primo incontro si impone con un netto 6 a 0, nel secondo incrocia l'atleta che vincerà poi la categoria uscendo sconfitta dopo aver disputato un ottimo incontro e chiudendo al terzo posto il torneo. Poi è il turno di David Forcellini, sempre nella specialità kumite categoria giovani 12-14 anni cinture marroni, che in un girone all'italiana batte tutti gli avversari vincendo meritatamente la medaglia d'oro, bissando la vittoria ottenuta la settimana prima nel campionato italiano ASC a Bellaria. L'ultima a calcare il tatami sempre nel kumite categoria speranze 12-14 anni ma in rosa è Rebecca Gaidella. Rebecca nel primo incontro recupera un pesante 3 a 0 vincendo meritatamente l'incontro per 6 a 3. Nella semifinale s'impone per 6 a 2 centrando la finale del torneo che vince per 6 a 4 dopo un match tiratissimo, dimostrando una notevole maturazione marziale, meritano il gradino più alto del podio. Soddisfatto per l'ottimo risultato ottenuto e la grinta dimostrata nell'ultima competizione agonistica prima delle meritate vacanze estive, il Sensei Marcello Santini che li ha seguenti nella competizione ed un grazie anche ai genitori che hanno accompagnato e sostenuto tutta la delegazione.

Comunicato stampa

Isshinryu Karate Club San Marino