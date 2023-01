Libera: parte la Raccolta firme sul DES. No al Monopolio Straniero

E’ iniziato il 2023 e Libera è sempre impegnata nel Paese e in Consiglio Grande e Generale per contrastare l’azione di un Governo diviso su tutto ma unito unicamente dalla poltrona. Caro energia, inflazione galoppante, medicina di base allo sfascio, gestione scellerata del territorio, utilizzo del debito pubblico per la gestione della spesa corrente, totale mancanza di progetti di sviluppo. Innumerevoli sono le carenze di questo esecutivo che risultano sempre più evidenti agli occhi di tutti i cittadini. L’unico progetto a cui la maggioranza sembra interessata è la legge sul Distretto Economico Speciale (DES) esaminata in prima lettura nel CGG di gennaio. Questa iniziativa ci preoccupa particolarmente perché lascerebbe ad un singolo imprenditore privato straniero (per intenderci quello che ha convinto il governo e la maggioranza ad emanare la legge fatta su misura per il suo business), in regime di assoluto monopolio, la facoltà di disporre di aree e di edifici pubblici e privati godendo di una fiscalità agevolata facendolo diventare, di fatto, il “Principe” di San Marino. Una vera e propria delega in bianco che spoglia lo Stato di prerogative proprie che riducono la nostra Sovranità. Proprio per questo, Libera ha avviato una raccolta firme online per salvaguardare la sovranità economica del nostro Paese messa fortemente in discussione proprio dal progetto DES. Qui il link: https://www.change.org/p/des-no-al-monopolio-straniero-salvaguardiamo-la-nostra-sovranita?recruiter=80084993&recruited_by_id=1d8dc430-9635-11e3-b0e6-29296c3ec6b9&utm_source=share_petition&utm_campaign=share_for_starters_page&utm_medium=copylink Nei prossimi giorni seguiranno ulteriori iniziative nel Paese per contrastare le criticità che riscontriamo quotidianamente e per proporre progetti differenti.

cs Libera