Segreteria Esteri: Beccari incontra gli Ambasciatori di Austria, Sovrano Ordine Militare di Malta, Croazia e Qatar

Il Segretario di Stato per gli Affari Esteri, Luca Beccari, ha incontrato oggi gli Ambasciatori di Austria, Sovrano Ordine Militare di Malta, Croazia e Qatar. Nei bilaterali, svoltisi in un clima di cordialità, in anticipazione della Cerimonia di Insediamento degli Ecc.mi Capitani Reggenti, sono stati esplorati i principali obiettivi comuni afferenti al rapporto tra San Marino e i rispettivi Paesi degli Ambasciatori presenti. Con l’Ambasciatore d’Austria, Franziska Honsowitz-Friessnigg, accompagnata dal Console Onorario Maria Isabella Gumpert, sono stati discussi i temi legati alle eccellenti relazioni bilaterali e al forte legame di amicizia tra i due Paesi, toccando vari aspetti, dal turismo e all’ambiente. Ripercorsi altresì i difficili momenti legati alla gestione dell’emergenza sanitaria e rinnovato il comune impegno e il sostegno alla Repubblica nella lotta contro la pandemia, anche sul piano economico nel periodo post emergenziale. Anche con l’Ambasciatore del Sovrano Ordine Militare di Malta presso la Repubblica di San Marino, Marcello Celestini, sono state affrontate tematiche relative al covid-19 e alla gestione dell’emergenza sanitaria, oltre a possibili future collaborazioni per progetti congiunti. Durante il colloquio con l’Ambasciatore della Repubblica di Croazia, Jasen Mesić, si è discusso delle sfide legate alla dimensione europea, relative alla richiesta di adesione da parte di San Marino all’EUSAIR e al percorso di associazione del Paese all’Unione europea. Ribadito altresì il sostegno per impegni futuri, a conferma degli ottimi rapporti bilaterali. Durante la colazione di lavoro con Abdulaziz Bin Ahmed Al Malki Al Jehani, Ambasciatore dello Stato del Qatar, il Segretario di Stato si è soffermato su futuri progetti di collaborazione.

c.s. Segreteria di Stato Esteri