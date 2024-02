Prescritti due processi; uno per riciclaggio di 411mila euro, l'altro per frode nel pignoramento

Reato estinto per decorrenza dei termini di prescrizione: medesima, la sentenza letta dal giudice, per la chiusura di entrambi i processi del pomeriggio. Nel primo l'accusa era frode nel pignoramento, nel secondo un presunto riciclaggio da 411 mila euro. Aggiornato invece al 26 marzo un procedimento aperto per truffa mancata, ai danni di una assicurazione. L'imputata è la titolare di un negozio di abbigliamento, all'interno dell'Admiral di Dogana, coinvolto nell'incendio che si sviluppò nella notte tra il 19 e il 20 dicembre 2018.

Sentiti oggi alcuni dei professionisti e periti convolti nella stima della merce danneggiata dalle fiamme e dal fumo per la richiesta del rimborso: una danno da oltre 570mila euro, secondo la titolare del negozio, mentre per l'accusa e l'assicurazione Unipol, costituita parte civile, il computo della somma sarebbe stato “gonfiato” rispetto al volume delle merce realmente presente nel negozio.