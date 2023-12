Al Centro Commerciale Azzurro ci sono i mercatini di Natale. O meglio, dell'usato. In tutto una quarantina di banchi, che vendono di tutto: dai pizzi antichi e la porcellana - con pezzi molto ricercati - a centrotavola e prodotti realizzati a mano. Diverse anche le decorazioni natalizie in vendita: dalle più raffinate alle più economiche. Soddisfatti i commercianti, che riferiscono una grande affluenza di gente. Per visitarli c'è tempo fino al 7 gennaio