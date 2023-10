Alla Festa del Cinema di Roma denuncia sociale e grande musica

Nel video le interviste a Michele Riondino, attore e regista, e a Zucchero

Alla Festa del cinema debutta Michele Riondino con “Palazzina Laf” sull'Ilva della sua Taranto, ma è anche il momento di Zucchero. E' stato il primo caso di mobbing accertato in Italia: 79 lavoratori altamente qualificati dell'Ilva di Taranto costretti a passare intere giornate in quello che loro stessi in tribunale hanno definito “una specie di manicomio”. Debutto alla regia con un tema dunque importante, per Riondino, che recita accanto a Elio Germano. Ed ecco che il cinema sposa la musica, quando arriva Adelmo Fornaciari, in arte Zucchero, per la presentazione del suo docufilm. E Zucchero tornerà anche in tour il prossimo anno, con una serie di concerti.

