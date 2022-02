Alle 12.20 l'annuncio dei 9 Big di “Una voce per San Marino”

Alle 12.20 si conosceranno i nomi dei 9 Big, più un artista sammarinese, che parteciperanno alla finalissima di “Una voce per San Marino”, il contest che decreterà il rappresentante di San Marino all'Eurovision di Torino. Grande l'attesa sul web, dove si rincorrono voci e candidature, più o meno probabili. Di ieri la boutade, tra il serio e il faceto, de La Rappresentante di Lista che su Telegram si era detta pronta a bussare alla porta del Titano o, in alternativa, a quella del Vaticano.

Ma – gli esperti del settore ne sono certi – saranno tante le sorprese che verranno annunciate oggi in conferenza stampa, al Westin Palace di Milano. La finalissima avverrà il 19 febbraio, alle 21.00, al Teatro Nuovo di Dogana, a San Marino, e sarà trasmessa in diretta dalla nostra Emittente (canale 831 del digitale terrestre e 520 di Sky). “È una novità assoluta in Repubblica - commenta il Segretario per il Turismo Pedini Amati –. È una sfida nella sfida, perché è un modo per far conoscere San Marino a tantissimi artisti”.