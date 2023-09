Anime nel Fango: presentato ai Capitani Reggenti il libro di Luca Giacomoni

Sentiamo Luca Giacomoni

Aiutare gli alluvionati dell'Emilia Romagna raccontando le storie di quei giorni terribili. Nasce così “Anime nel Fango”, il libro di Luca Giacomoni, presentato questa mattina, insieme al Segretario di Stato per gli Affari Interni Gian Nicola Berti, ai Capitani Reggenti Alessandro Scarano e Adele Tonnini. “Un opera editoriale che si presenta come immagine di auspicio e speranza – affermano i Capi di Stato – più forte di ogni avversità”.

"L'idea è stata quella di raccogliere testimonianze di 26 persone che in modo diverso hanno vissuto l'alluvione - spiega Luca Giacomoni - e da queste raccontare 16 storie cercando di mettere in evidenza il più possibile le emozioni, i sentimenti, che queste persone mi hanno trasmesso per creare una sorta di libro alla memoria, per non dimenticare quello che è successo. La finalità è quella di raccogliere dei fondi da utilizzare per finanziare uno o più progetti a favore degli alluvionati".

“È difficile dire se tra queste storie ce ne sia una più particolare dell'altra – aggiunge Giacomoni – quello che mi auguro è di essere riuscito a trasmettere le tantissime emozioni provate”.

Nel servizio l'intervista a Luca Giacomoni (Autore)