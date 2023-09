40 anni di storia del rock progressivo italiana in un volume di ricordi e memorabilia, foto e disegni. “Pezzi di vita” percossi in righe letterarie di spartito. Cosa lega Ligabue a Lindo Ferretti e i Genesis ai CCCP? Gigi lo sa perché conosce “successi e mai successi” live di compositore e disegnatore, grafico: cronache di un amore senza fine per la musica.