Bilancio positivo per la prima edizione del Tour Music Fest a San Marino. E il prossimo anno si replica

Il grande festival europeo della musica emergente, per la prima volta a San Marino, è stato un successo. E si parla già di replicare l'evento nel 2023. "Portare la scuola che forma gli artisti veri a San Marino - commenta Federico Pedini Amati, segretario per il Turismo - è una sfida vinta. Confermiamo che li vogliamo qui anche l'anno prossimo, con nuove idee". Non un contest qualunque, il Tour Music Fest un'esperienza a 360 gradi per i partecipanti con show, esibizioni e masterclass in diverse location del Titano. 18 gli artisti premiati nella finalissima del 27 novembre al Teatro Nuovo di Dogana. Appuntamento da rivivere su San Marino Rtv sabato 10 dicembre alle 20.45. Organizzatori soddisfatti di un'edizione che ha registrato ottimi numeri come partecipazioni e presenza di pubblico e d'accordo sulla proposta di organizzare anche l'edizione 2023 a San Marino. "In totale circa 6000 persone sono passati per i teatri della Repubblica - illustra Gianluca Musso, ideatore del Festival - oltre 1200 artisti si sono esibiti. Picco di presenze allo spettacolo di Mogol. Per me il Tour Music Fest può rimanere a San Marino per molti anni".



Nel video le interviste a Federico Pedini Amati, segretario per il Turismo, e Gianluca Musso, ideatore del Festival