Cinema: dai tre anni per un nuovo triennio

Un periodo pieno di sorprese, impegnativo al contempo entusiasmante, per il settore audiovisivo regionale nei progetti per il nuovo triennio. Bandi destinati alle produzioni regionali verso le imprese capaci di progetti rivolti all'internazionalizzazione, che coinvolga i comuni per location e set. Sinergie con le destinazioni turistiche. Banche dati per i fornitori di servizi anche web. Promozione della professionalità delle maestranze locali.

Promozione di festival e rassegne sui modelli bolognese e santarcangiolese. I titoli coprodotti dal Fondo emiliano romagnolo sono passati sui principali red carpet: Berlinale, Venezia, Roma, Locarno, New York, Toronto e Karlovy Vary, oltre al Bifest barese.