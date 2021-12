Consegnati i diplomi del 1° Master in Medicina Perioperatoria dell’Anziano

Cerimonia di chiusura, in mattinata, con la consegna dei diplomi, per il Master in Medicina Perioperatoria dell’Anziano dell’Università di San Marino, in collaborazione con l’Università Cattolica del Sacro Cuore, alla presebza del Direttore del Master, Nicolò Scuderi e della Direttrice scientifica del programma, Gabriella Bettelli.

Un percorso formativo - rivolto a laureati in Medicina e Chirurgia e in Scienze Infermieristiche con laurea magistrale -, capace di garantire al professionista specifiche competenze nella valutazione e nel trattamento del paziente anziano chirurgico. In particolare, sviluppando conoscenze e abilità nella valutazione multidimensionale e nella definizione del rischio chirurgico; nella capacità di analizzare criticamente la condizione del paziente anziano candidato a chirurgia, decidendo qual sia il trattamento migliore e più adatto.

Riconosciuto in Italia, – in avvio la seconda edizione - rilascia 60 Crediti Formativi Universitari.