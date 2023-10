“Dall'arte alla Prevenzione”, la mostra dell'ottobre rosa

Il ruolo dell'arte nel rispecchiare la vita e la realtà; nel tramettere la bellezza, anche nella malattia. Dall'antica Grecia al Medioevo, fino a Raffaello Michelangelo, Rubens, Rembrandt: grandi artisti svelano i segni del tumore al seno di modelle bellissime, senza temere di mostrare le imperfezioni dei corpi.

“Dall'Arte alla Prevenzione”, curata da Meris Monti, docente di storia dell'arte e realizzata con il contributo di Marlù e Carisp, acquista un significato in più: inserita nelle iniziative dell'Ottobre Rosa, arriva per i 30 anni dell'istituzione dello Screening Senologico all'ISS. Stefania Larghetti, medico radiologo rappresenta l'impegno dell'ISS; mentre il Segretario alla Sanità, Mariella Mularoni guarda all'importanza della sensibilizzazione: “Anche il linguaggio dell'arte – dice – può insegnare ad osservare il proprio corpo, per coglierne i cambiamenti e non temere così di sottoporsi ad indagini che possono salvare la vita.

La mostra – aggiunge – è un omaggio a tutte le donne, invitando a non avere paura di ciò che minaccia il fisico, perché non è in grado di intaccare il valore profondo dell'essere umano”. Guarda al valore aggiunto della mostra il Direttore generale dell'ISS, Francesco Bevere, nell'invitare alla prevenzione, aderendo alle campagne di screening “per arrivare prima della malattia conclamata – dice - per vivere meglio e più a lungo”.