Dalla Romagna alla Romania: un film di strada cesenate

Poco prima che cadesse il Muro... tre ventenni (PAGO, RIGHI e BIBI) direttamente dalla tranquilla Cesena nel 1989 vivono un'avventura a EST di Berlino... in pieno regime sovietico la svolta: tutti in Romania! 10 giorni di “zingarate on the road” verso Bucarest dove incontrano Emil, un rumeno in fuga per la vita lasciando moglie e figlia. Tra la paura della dittatura e i cambiamenti politici in corso una storia a colpi di scena e gag tratta dal libro ADDIO CEAUSESCU di Paganelli - Receputi che partecipano anche alla narrazione del film. Storia di una valigia sballottata là e qua, nascosta, buttata e ritrovata (proprio come le vicende quotidiane di ognuno). La borsa è la 'cosa' deputata a rappresentare il giusto valore dell'esistenza quando manca la libertà a EST e diamo tutto per scontato a OVEST. Storia vera girata tra la via Emilia e L'Est comunista, dalla Romagna alla Romania, racconta un viaggio in un mondo che non c'è, più.

Intervista con Antonio Pisu Regista film