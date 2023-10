Daniela Pes dalla Targa Tenco al Suner '23

PES è sarda, anzi gallurese, ha il mare nel sangue e la musica dentro. I 7 brani del disco SPIRE prodotto da IOSONOUNCANE vanno oltre l'orizzonte visibile: sono infiniti... (parlano anche in lingua sarda arcaica e siderale inventata: poetica. Voci di Carme, Illa sera, Ora, Laira e A te sola). DANIELA è così poliedrica e multiforme nell'uso della voce, degli strumenti e del melodico, da fonderli tutti nella composizione elettronica, che lei domina. Il flusso musicale è come quello delle onde marine mentre la metrica increspata e cantilenante sembra un rosario fonetico di puro suono cristallizzato dai sintetizzatori. Il Premio Tenco per l'innovazione sta tutto dentro lì.