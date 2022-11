Donna Tess e le sue due amiche

"Insopportabilmente donna"

TESS MASAZZA è in pratica una generazione di donne che guarda alle future protagoniste del mondo non solo femminile voltandosi indietro con ironia a sbirciare (e sbeffeggiare!?) mamme e nonne. Il lavoro e l'amore, la casa, una vita insopportabilmente impossibile... in A.A.C. (Attachi d'Ansia Contagiosa). Una novella e italianissima Bridget Jones alle prese col suo Zac (maschio professionale) che cerca di 'disinnamorare' la donna con l'aiuto delle amiche donne da aperitivo. Gag colorate e ricche di sorprese. Tess ormai famosa per LOL e MELODRAMACHIC entra ed esce dal personaggio confondendo anche se stessa... tanto da trasformare il follower in uno spettatore. Come autrice deve molto alla madre francese che le ha suggerito di filmarsi per vedersi e finalmente capire quanto “insopportabile” è! già di suo al naturale...