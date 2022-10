Un racconto della contemporaneità in dialogo epocale tra passato e futuro: dal 2020 pandemico al 2083... umano e animale. Le BESTIE INCREDULE, 50 anni dopo il prossimo anno a venire: il primo anno dopo il 'mattatoio'. Susanne e i suoi genitori. Lo zio, un allevatore di visoni e un tassista. Una Fabula drammatica su un tempo visto come un animale in più personaggi ridipinti in un quadro di Leonardo non più immutabile ma capace di cambiare all'immaginazione ( che tutti esercitiamo).