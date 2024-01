Drone art: fine dei fuochi artificiali?

Lo spettacolo a Dallas

Il Natale texano ha raggiunto con il GUINNESS WORLD RECORDS la performance dell'anno nella notte di Dallas con 1500 droni in una coreografia che ha sostituito fuochi d'artificio e botti. Qualcuno anche in Europa ha cominciato a eliminare i giochi luminosi artificiali rumorosi e inquinanti dal punto di vista atmosferico e acustico. Nel periodo natalizio si sono viste le prime esibizioni italiane tra Bologna e Latina con centinaia di droni luminosi. Tutto in uno show molto americano sulla falsariga del record di Dallas ha coinvolto molta gente anche a distanza dall'evento principale colorando il cielo di luce senza frastuono (per buona pace di ambientalisti e animalisti). Come avvenuto in Texas i piloti hanno controllato un migliaio di apparecchi in figure fantasmagoriche alte centinaia di metri.