Elena Bucci recita la Fallaci che ama Panagulis

Lo spettacolo torna a casa in Romagna (coprodotto da Ravenna Festival) proprio a Russi ultima replica dal 2021 dopo il debutto al comunale dove è nato LINGUA e SPADA della Bucci. Tutta scaturisce da un'intervista degli anni70 della giornalista Fallaci con il poeta greco Panagulis in carcere per reati politici. Sboccia la passione e nasce l'amore dal desiderio di libertà di ambedue. “Povere parole” musicate alla greca in un “melologo” dell'attrice sullo spirito e sul politico (la spada) del poeta e sulle parole (la lingua) strappate al libro-testimonianza UN UOMO di Oriana. La dittatura in quegli anni di piombo vero e grigio era dura contro chi dissentiva come Alekos imprigionato, torturato e morto, in un oscuro incidente d'auto nel 76. La sua vita era nel pieno della libera azione di verità internazionale sostenuta da tutti. Ma tanto Oriana lo sapeva che lui moriva e anche lei da allora un po' tutti i santi giorni (come chi ama davvero).

fz