'Encantando': al CineConcordia Disney "Encanto" in musica

Un film d'animazione corale su una famiglia debordante che incanta davvero: i MADRIGAL in una CASITA con la candelina magica del piccolo villaggio sudamericano dove accade l'impossibile... Tutta la compagnia famigliare 'allargata' (sono 12 gli attori principali) ha dei doni che fanno bene anche agli altri. Cibi, forza sovrumana e far sbocciare i fiori. Tutti i congiunti “ci sanno fare” tranne Mirabel, la protagonista. Lei, però, conosce la profezia dello zio Bruno proprio quando la casetta comincia a piegarsi sotto le crepe. Realismo magico della tradizione letteraria colombiana in musica popolare ricca di sonorità variopinte e inventive. Una festa per gli occhi da ascoltare... Alle origini di tutto il grande amore tra nonna Alma e nonno Pedro, ucciso dai soldati perché fuggitivo. L'eroina è un po' goffa a volte imperfetta ma così normale nell'affrontare l'ENCANTO.

