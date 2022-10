Eurovision 2023: Elettra Lamborghini interessata a partecipare per San Marino

Sale l'attesa per la nuova edizione di Una Voce per San Marino, il concorso che decreterà il rappresentante del Titano all'Eurovision 2023. Da domani al 30 ottobre si terranno all'Auditorium Little Tony i primi casting.

Le selezioni saranno aperte fino al 27 gennaio. Il contest prevede cinque semifinali da verranno selezionati 20 artisti italiani e internazionali, mentre è prevista una semifinale sammarinese da cui verranno scelti 4 finalisti. Quest'anno non ci sarà un accesso diretto per i "big" come nella prima edizione.

Potrebbe partecipare al concorso anche Elettra Lamborghini che, in una recente intervista alla rivista Shangay, non ha escluso l'idea di poter rappresentare il Titano. "Mi piacerebbe partecipare all’Eurovision con un pezzo reggaeton. - dichiara - Ma per farlo dovrei vincere Sanremo e non credo succederà mai. Anche se l’anno in cui ho partecipato mi sono sentita una vincitrice: la mia canzone ha avuto molto successo. Ho sempre la possibilità di San Marino".