Felice da Modena trova l'America

“...se solo si potesse immaginare” una storia d'emigrazione così, partita da una vita di miseria in Appennino modenese, nel 1902... Felice Pedroni prende il bastimento verso l'America con centinaia di connazionali dal Veneto, Lombardia e Piemonte, approda al freddo in Alaska e trova l'oro: una riserva aurea in un torrente; e lì dà vita alla città di Fairbanks, che esiste ancora oggi. Il suo nome è FELIX PEDRO da Fanano di Modena, dal secolo scorso di un altro millennio, un emiliano d'America fondatore di una comunità statunitense: inimmaginabile oggi? Forse no con le dovute proporzioni e differenze migliaia di giovani da tutte le latitudini migrano verso il loro destino...

Intervista con PAOLO MURAN Regista - documentarista