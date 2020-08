GENERIC ANIMAL: animaletto senza specie e sesso

Nome d'arte, GENERIC ANIMAL, è lo pseudonimo di Luca Galizia artista milanese (disegnatore, musicista e autore di progetti: scrive con la chitarra e disegna cantando) intervistato prima del concerto da Daniela Patella di Radio Sonora. Luca (odontotecnico figlio di un dentista varesino e per un po' pittore milanese al Brera) è l'ANIMALE GENERICO (un disegnetto di un animaletto) senza sesso e senza specie di provenienza EMO e HARDCORE dal sapore midwest - medioevale almeno nei primi album molto hip-hop. Poi collabora con artisti romani e presta chitarra e voce addizionale ai tour estivi fino alla versione “magra e pelata”in viola odierna figura in voga tra i giovanissimi. Divenuto un fenomeno musicale e sociale proprio nel suo ritorno adolescenziale (Lui è del 1995) grazie alla scrittura in italiano... che è solo sua (e già è un pregio) - almeno secondo il cronista.

fz